"Не владею информацией о выводе Глушакова из состава. Пока не в курсе. С самим Денисом у меня хорошие товарищеско-дружеские отношения", - цитирует Садыгова Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что Денис Глушаков отстранен от основного состава подмосковных "Химок". Сообщалось, что полузащитник за спиной критиковал главного тренера Франка Артигу и считал "всех вокруг виноватыми". Глушаков перешел в подмосковный клуб в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Полузащитник провел за клуб во всех турнирах 8 матчей и не отметился результативными действиями.
Садыгов: не владею информацией о выводе Глушакова из состава
Бизнесмен Туфан Садыгов, поддерживающий подмосковные "Химки", высказался об исключении из основного состава Дениса Глушакова.
Фото: ФК "Химки"