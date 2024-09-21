Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Акрон
2 - 5 2 5
КраснодарЗавершен
Зенит
3 - 1 3 1
ФакелЗавершен
Рубин
1 - 1 1 1
ЦСКА2 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Енисей
2 - 2 2 2
СКА-ХабаровскЗавершен
Тюмень
1 - 2 1 2
РодинаЗавершен
Сокол
1 - 1 1 1
СочиЗавершен
Шинник
1 - 1 1 1
ТорпедоЗавершен
КАМАЗ
0 - 2 0 2
УралЗавершен
Нефтехимик
0 - 0 0 0
АланияЗавершен
Балтика
21:15
Арсенал ТулаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вест Хэм
0 - 3 0 3
ЧелсиЗавершен
Тоттенхэм
3 - 1 3 1
БрентфордЗавершен
Фулхэм
3 - 1 3 1
НьюкаслЗавершен
Ливерпуль
3 - 0 3 0
БорнмутЗавершен
Астон Вилла
3 - 1 3 1
ВулверхэмптонЗавершен
Лестер
1 - 1 1 1
ЭвертонЗавершен
Саутгемптон
1 - 1 1 1
ИпсвичЗавершен
Кристал Пэлас
0 - 0 0 0
Манчестер Юнайтед2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вальядолид
0 - 0 0 0
Реал СосьедадЗавершен
Осасуна
2 - 1 2 1
Лас-ПальмасЗавершен
Валенсия
0 - 0 0 0
Жирона1 тайм
Реал Мадрид
22:00
ЭспаньолНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Венеция
2 - 0 2 0
ДженоаЗавершен
Ювентус
0 - 0 0 0
Наполи2 тайм
Лечче
21:45
ПармаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
0 - 3 0 3
ФрайбургЗавершен
Бохум
2 - 2 2 2
ХольштайнЗавершен
Вердер
0 - 5 0 5
БаварияЗавершен
Унион
2 - 1 2 1
ХоффенхаймЗавершен
Айнтрахт
1 - 0 1 0
Боруссия М1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лилль
3 - 3 3 3
СтрасбургЗавершен
Ренн
1 - 0 1 0
Ланс1 тайм
Реймс
22:00
ПСЖНе начат

Дзюба: когда вижу игрока в лучшей позиции, всегда отдаю передачу

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нападающий "Акрона" Артем Дзюба прокомментировал свои результативные действия на поле, в двух матчах он сделал три голевые передачи.
Фото: ФК "Акрон"
В эту субботу, 21 сентября, 36-летний Артем Дзюба отдал две голевые передачи в матче 9-го тура с "Краснодаром" (2:5).

"Почему сам не стал бить? Когда вижу игрока в лучшей позиции, всегда отдаю передачу", - сказал Дзюба.

До этого Дзюба ассистировал своему партнеру в игре с "Химками" (3:0), выйдя на замену. Нападающий сделал уже три ассиста и прямо сейчас входит в топ лучших игроков РПЛ по этому показателю.

Напомним, Артем присоединился к "Акрону" в качестве свободного агента в прошедшее летнее трансферное окно, с опытным футболистом подписали контракт до конца текущего сезона.

Источник: "Матч ТВ"

Артем Дзюба Акрон
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится