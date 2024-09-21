В эту субботу, 21 сентября, 36-летний Артем Дзюба отдал две голевые передачи в матче 9-го тура с "Краснодаром" (2:5).
"Почему сам не стал бить? Когда вижу игрока в лучшей позиции, всегда отдаю передачу", - сказал Дзюба.
До этого Дзюба ассистировал своему партнеру в игре с "Химками" (3:0), выйдя на замену. Нападающий сделал уже три ассиста и прямо сейчас входит в топ лучших игроков РПЛ по этому показателю.
Напомним, Артем присоединился к "Акрону" в качестве свободного агента в прошедшее летнее трансферное окно, с опытным футболистом подписали контракт до конца текущего сезона.
Источник: "Матч ТВ"
Дзюба: когда вижу игрока в лучшей позиции, всегда отдаю передачу
Нападающий "Акрона" Артем Дзюба прокомментировал свои результативные действия на поле, в двух матчах он сделал три голевые передачи.
Фото: ФК "Акрон"