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Тарханов: Глушаков - качественный игрок, не знаю, почему его отстранили от основы. Теперь Денису лучше закончить

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Российский тренер Александр Тарханов высказался по поводу ситуации с Денисом Глушаковым в подмосковных "Химках".
Фото: ФК "Химки"
"В "Химках" много футболистов, но Глушаков - качественный игрок, поэтому не знаю, почему его отстранили от основы, ведь его можно использовать. Теперь Денису лучше закончить с футбольной карьерой - ему уже 37 лет. У Глушакова было желание играть, и он шёл в "Химки", чтобы помогать команде, но участвовал только в Кубке России. С Юсуповым похожая ситуация из-за большого количества футболистов, поэтому клуб избавляется от возрастных игроков", - сказал Тарханов.

37-летний Денис Глушаков перешел в подмосковные "Химки" в прошедшее летнее трансферное окно в статусе свободного агента. Возрастной полузащитник провел за красно-черных восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями. Ранее в СМИ появилась информация о том, что ветерана отправили во вторую команду из-за того, что Глушаков якобы негативно высказывался о главном тренере "Химок" Франке Артеге за его спиной.

Однако, сам футболист опроверг слухи, сделав заявление в своем Telegram-канале. Он подтвердил, что его отправили во вторую команду из-за большого количества игроков в первой команде, но при этом причина такого решения не состояла в конфликте с главным тренером. Глушаков заявил, что подчинился решению клуба и намерен передавать опыт молодым футболистам.

Всего на счету Дениса Глушакова 381 матч в Российской Премьер-Лиги, 60 голов и 24 ассиста. Полузащитник в разное время выступал за "Спартак", "Локомотив", грозненский "Ахмат", "Химки" и "Пари НН".

Источник: "Чемпионат"

Денис Глушаков Александр Тарханов Химки
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