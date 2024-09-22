Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Химки
14:15
ОренбургНе начат
Спартак
16:30
ДинамоНе начат
Ростов
16:30
Динамо МхНе начат
Нижний Новгород
19:00
ЛокомотивНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брайтон
16:00
Ноттингем ФорестНе начат
Манчестер Сити
18:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
15:00
ЛеганесНе начат
Атлетик
17:15
СельтаНе начат
Вильярреал
19:30
БарселонаНе начат
Райо Вальекано
22:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фиорентина
0 - 0 0 0
Лацио1 тайм
Монца
16:00
БолоньяНе начат
Рома
19:00
УдинезеНе начат
Интер
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Байер
16:30
ВольфсбургНе начат
Штутгарт
18:30
Боруссия ДНе начат
Санкт-Паули
20:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монако
16:00
ГаврНе начат
Монпелье
18:00
ОсерНе начат
Анже
18:00
НантНе начат
Брест
18:00
ТулузаНе начат
Лион
21:45
МарсельНе начат

Колосков: "Спартак" — "Динамо" — это самый главный матч России

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился своим мнением о предстоящем матче 9-го тура РПЛ между московскими "Спартаком" и "Динамо".
Фото: ФК "Спартак"
"Спартак" — "Динамо" — это самый главный наш матч, если брать исторически. Это главная футбольная афиша. Даже не "Спартак" — ЦСКА, а именно эта. Так было ещё с послевоенного времени. Жду захватывающего и интересного матча. Обе команды играют в хороший футбол. Для меня в этой встрече фаворита нет. У нас даже если играют команды с первого или 16-го места, то фаворита нет, а тут тем более", - передаёт слова Колоскова Legalbet.

22 сентября московский "Спартак" на своём домашнем стадионе "Лукойл Арена" в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 примет московское "Динамо". Стартовый свисток должен прозвучать в 16:30 по московскому времени.

После восьми туров "Динамо" набрало 16 очков, с которыми расположилось на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России. "Спартак" набрал 15 очков и занимает пятое место.

Ранее в этом сезоне команды уже встречались друг с другом в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. В том матче сильнейшими оказались красно-белые (3:0).

Вячеслав Колосков Спартак Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится