"Спартак" — "Динамо" — это самый главный наш матч, если брать исторически. Это главная футбольная афиша. Даже не "Спартак" — ЦСКА, а именно эта. Так было ещё с послевоенного времени. Жду захватывающего и интересного матча. Обе команды играют в хороший футбол. Для меня в этой встрече фаворита нет. У нас даже если играют команды с первого или 16-го места, то фаворита нет, а тут тем более", - передаёт слова Колоскова Legalbet.
22 сентября московский "Спартак" на своём домашнем стадионе "Лукойл Арена" в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 примет московское "Динамо". Стартовый свисток должен прозвучать в 16:30 по московскому времени.
После восьми туров "Динамо" набрало 16 очков, с которыми расположилось на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России. "Спартак" набрал 15 очков и занимает пятое место.
Ранее в этом сезоне команды уже встречались друг с другом в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. В том матче сильнейшими оказались красно-белые (3:0).
Колосков: "Спартак" — "Динамо" — это самый главный матч России
Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился своим мнением о предстоящем матче 9-го тура РПЛ между московскими "Спартаком" и "Динамо".
Фото: ФК "Спартак"