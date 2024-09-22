"Хороший игрок Дзюба? Вот и что тогда спорить! Он может не забивать, но он отдает [голевые передачи]. Два гола отдал! Он учит молодых ребят в "Акроне" играть в футбол. Ладно, если бы он пешком ходил, но он два гола создал", — сказал Ловчев в эфире программы "Все на Матч!" на телеканале "Матч ТВ".
Артём Дзюба в сентябре в статусе свободного агента подписал однолетний контракт с клубом-дебютантом Российской Премьер-Лиги - тольяттинским "Акроном". 36-летний нападающий после перехода принял участие в трёх матчах, в которых отметился тремя результативными передачами. При этом сама команда одержала победы над "Химками" в чемпионате (3:0) и над "Факелом" в Кубке (2:0), но потерпела поражение от "Краснодара" в РПЛ (2:5).
"Ладно, если бы он пешком ходил". Ловчев оценил игру Дзюбы за "Акрон"
Бывший футболист московского "Спартака" Евгений Ловчев оценил игру Артёма Дзюбы за тольяттинский "Акрон".
Фото: ФК "Акрон"