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"Ладно, если бы он пешком ходил". Ловчев оценил игру Дзюбы за "Акрон"

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Бывший футболист московского "Спартака" Евгений Ловчев оценил игру Артёма Дзюбы за тольяттинский "Акрон".
Фото: ФК "Акрон"
"Хороший игрок Дзюба? Вот и что тогда спорить! Он может не забивать, но он отдает [голевые передачи]. Два гола отдал! Он учит молодых ребят в "Акроне" играть в футбол. Ладно, если бы он пешком ходил, но он два гола создал", — сказал Ловчев в эфире программы "Все на Матч!" на телеканале "Матч ТВ".

Артём Дзюба в сентябре в статусе свободного агента подписал однолетний контракт с клубом-дебютантом Российской Премьер-Лиги - тольяттинским "Акроном". 36-летний нападающий после перехода принял участие в трёх матчах, в которых отметился тремя результативными передачами. При этом сама команда одержала победы над "Химками" в чемпионате (3:0) и над "Факелом" в Кубке (2:0), но потерпела поражение от "Краснодара" в РПЛ (2:5).

Евгений Ловчев Артем Дзюба Акрон
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