"Для меня всегда было честью выступать в сборной России. Я шел к этому с самого детства, окажусь в заявке национальной сборной — полечу, куда скажут", - цитирует Батракова "Матч ТВ".
Напомним, ранее вингер петербургского "Зенита" Максим Глушенков, который в прошлом сезоне выступал за "Локомотив", заявил, что лучше потренироваться с бразильцами в Санкт-Петербурге, чем лететь в Ханой играть против сборной Вьетнама.
В текущем сезоне РПЛ Батраков забил 7 мячей и отдал 5 голевых передач. По итогам 9-го тура 19-летний хавбек сравнялся с Глушенковым в бомбардирской гонке.
Батраков: окажусь в заявке сборной России - полечу, куда скажут
Хавбек московского "Локомотива" Алексей Батраков готов играть за национальную сборную где угодно.
Фото: ФК "Локомотив"