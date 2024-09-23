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Источник: Игнашевич - один из кандидатов на пост главного тренера "Пари НН"

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По информации СМИ, Сергей Игнашевич является одним из кандидатов на пост главного тренера нижегородского "Пари НН".
Фото: ФК "Балтика"
Сообщается, что 45-летний специалист может возглавить футбольный клуб из Нижнего Новгорода, если его руководство примет решение об отставке Саши Илича, который занимает пост главного тренера с мая 2024 года.

За первые девять туров чемпионата России сезона-2024/25 "Пари НН" заработал 7 очков, которые позволяют ему занимать двенадцатое место в турнирной таблице. Накануне нижегородцы у себя дома проиграли московскому "Локомотиву" со счётом 1:3.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

Сергей Игнашевич Саша Илич Нижний Новгород
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