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Газизов: нам очень приятно, что Пальцева вызывают в сборную России. Это честь для "Динамо" Махачкала

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Гендиректор "Динамо" Махачкала Шамиль Газизов высказался о прогрессе защитника клуба Валентина Пальцева.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Нам очень приятно, что Пальцева вызывают в сборную. Это честь для нашего клуба. Надеемся, что Валентин и дальше будет прогрессировать. Мы рады за него", - цитирует Газизова "РБ Спорт".

Защитник махачкалинского "Динамо" Валентин Пальцев был вызван тренерским штабом сборной России в состав национальной команды на сентябрьские товарищеские матчи. В матче со сборной Вьетнама (3:0) Пальцев дебютировал в составе сборной России, выйдя на замену на 34-й минуте.

Махачкалинское "Динамо" подписало Валентина Пальцева в летнее трансферное окно из КАМАЗа. На старте сезона на счету 23-летгнего футболиста 11 матчей за бело-голубых и 1 голевая передача.

Шамиль Газизов Динамо Мх Валентин Пальцев Сборная России
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