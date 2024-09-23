"Семак издевается над своей командой, выставляя Соболева второй матч. Он просто своих игроков убивает. Он убивает Кассьерру, Вендела, Соболев играет… Я забыл слово "плохо", хотел сказать ещё хуже. Он с упорством хочет доказать, что им нужен был этот игрок. Соболев 100% не нужен был этому "Зениту", - заявил Гурцкая на YouTube-канале "Это футбол, брат!"
Форвард Александр Соболев перешел из московского "Спартака" в "Зенит" за 10 миллионов евро в летнее трансферное окно. По данным СМИ, главным инициатором приобретения Соболева был именно главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак. В матче 9-го тура чемпионата России с "Факелом" (3:1) Соболев появился на поле с первых минут. Также, с первых минут на поле вышли форварды Матео Кассьерра и Лусиано Гонду.
Туром ранее "Зенит" встречался на выезде с московским ЦСКА. Игра завершилась минимальной победой клуба из Санкт-Петербурга. Тройка нападающих Соболев-Кассьерра-Гонду также начинала матч в стартовом составе.
Гурцкая: Семак издевается над командой, выставляя Соболева. Он упорно хочет доказать, что "Зениту" нужен этот игрок
Футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал наставника "Зенита" Сергея Семака за выбор состава на матч 9-го тура РПЛ с "Факелом" (3:1).
Фото: официальный сайт "Зенита"