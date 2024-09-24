- Можно ли назвать "Спартак" клубом европейского клуба? Да, почему нет? Но ты можешь думать об этом только тогда, когда играешь в Европе. Мы сейчас там не играем, поэтому это не то, что нас беспокоит на данный момент, - цитирует новичка красно-белых "РБ Спорт".
29-летний Абена стал игроком столичной команды в летнее трансферное окно, перейдя из венгерского "Ференцвароша" за 1,5 млн евро. Футболист провел за красно-белых два матча в РПЛ. Его контракт со "Спартаком" рассчитан до 2026 года.
В текущем сезоне "Спартак" в девяти турах набрал 16 очков и идет на пятой строчке в таблице. 28 сентября команда Деяна Станковича в гостях встретится с московским "Локомотивом".
Миенти Абена: "Спартак" - клуб европейского уровня
Защитник Миенти Абена, пополнивший в летнее трансферное окно состав "Спартака", высказался о своем новом клубе.
Фото: ФК "Спартак"