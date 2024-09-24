"Я всегда спокойно воспринимаю судей, как и то, что они могут ошибиться. Но в тот момент, когда удалили Маухуба, это не было фэйр-плей. Потому что Бонгонда в других эпизодах летал так, как приземляются самолеты в Шереметьево. Но ему не показали ничего. Согласен с первой карточкой Маухуба - за поведение, а вот со второй - нет", - сказал Личка.
Московское дерби "Спартака" и "Динамо" состоялось 22 сентября на домашнем стадионе красно-белых "Лукойл Арена". Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым. Мехди Маухуб вышел на замену на 67-й минуте и практически сразу получил свою первую желтую карточку. На 74-й минуте Иванов показал вторую желтую и удалил игрока с поля за симуляцию. Нападающий пробыл на поле всего семь минут после выхода на замену.
Матч завершился ничьёй 2:2, нападающий бело-голубых Константин Тюкавин забил спасительный мяч в компенсированное ко второму тайму время, также на его счету первый гол динамовцев в первом тайме. За "Спартак" отличились Манфред Угальде и Эсекьель Барко. После девяти туров "Динамо" занимает четвертое место с 17 набранными очками, красно-белые располагаются на пятом месте, набрав 16 баллов.
Источник: "РБ Спорт"
Личка: удаление Маухуба - это не фэйр-плей. Бонгонда в других эпизодах летал так, как приземляются самолеты в Шереметьево
Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка прокомментировал решение удалить нападающего Мехди Маухуба в матче 9-го тура РПЛ со "Спартаком" (2:2).
Фото: ФК "Динамо"