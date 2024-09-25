Московский "Спартак" мог подписать экс-защитника "Атлетико" Мадрид Маркоса Эрмосо. Как сообщает Metaratings, агенты предлагали центрального защитника сборной Испании московскому клубу, однако, получили отказ от руководства красно-белых. Причиной отказа, по данным источника, стали высокие финансовые требования игрока.
Маркос Эрмосо покинул мадридский "Атлетико" в конце прошлого сезона в статусе свободного агента. "Спартак" в минувшее трансферное окно подписал на позицию центрального защитника Миенти Абену из венгерского "Ференцвароша" за 1.2 миллиона евро. Эрмосо, в свою очередь, 2-го сентября подписал контракт с итальянской "Ромой", за которую уже провел 2 матча в Серии А.
Metaratings: "Спартаку" летом предлагали подписать Эрмосо. Руководство клуба отказалось
Защитник сборной Испании Маркос Эрмосо мог продолжить карьеру в России.
Фото: официальный сайт "Спартака"