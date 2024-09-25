"История Алексея Батракова лично для меня гораздо интереснее, чем история Миралема Пьянича. Приезжавших в нашу страну доигрывать наемников было уже много. Таких, как Батраков - единицы. Будущее - за ними. А не за постаревшими и утратившими блеск звездами. За теми, для кого игра в РПЛ - это кайф, развитие, возможности. Им тащить нашу лигу вперед", - написал Массаковский в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что экс-полузащитник "Ювентуса", "Барселоны" и сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич прилетел в Москву для прохождения медосмотра перед трансфером в ЦСКА. По данным СМИ, зарплата футболиста в московском клубе составит 1 миллион евро. Минувший сезон Пьянич провел в составе клуба "Шарджа" из ОАЭ.
Алексей Батраков выступает в составе "Локомотива". В текущем сезоне на счету 19-летнего полузащитника 9 матчей в РПЛ, в которых он отметился 7-ю забитыми мячами и 5-ю результативными передачами. Главный тренер сборной России Валерий Карпин включил Батракова в расширенный список национальной команды на октябрьский тренировочный сбор.
Массаковский - о трансфере Пьянича: приезжавших доигрывать наемников в России много. Таких, как Батраков - единицы
Футбольный комментатор Михаил Массаковский критически высказался о возможном переходе в ЦСКА боснийца Миралема Пьянича.
Фото: официальный сайт "Локомотива"