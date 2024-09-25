"Осинькина уберут из "Крыльев Советов" после матча с "Локомотивом"? В первый раз слышу эту информацию. Слухи не комментируем", - приводит слова Корниленко "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин покинет самарский клуб после матча 11-го тура РПЛ с московским "Локомотивом". Сообщалось, что его место займет экс-наставник калининградской "Балтики" Сергей Игнашевич. По данным СМИ, Игнашевич уже занят поисками людей в свой будущий штаб.
Игорь Осинькин возглавляет "Крылья Советов" с января 2020-го года. Ранее специалист работал главным тренером в "Чертаново".
Спортивный директор "Крыльев Советов" Корниленко опроверг слухи о скором увольнении Осинькина
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко высказался о возможном уходе тренера Игоря Осинькина из клуба.
Фото: официальный сайт "Крыльев Советов"