"Согласен с тем, что Коваленко — будущее российского футбола. Он хороший игрок и большой талант, но ему нужно работать дальше, чтобы перейти на новый уровень. Тогда он станет топовым игроком в России", - цитирует Башича "Чемпионат".
Александр Коваленко перешел в "Оренбург" из петербургского "Зенита" в летнее трансферное окно за 2 миллиона евро, контракт игрока с оренбуржцами рассчитан до лета 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 2 миллиона евро.
В текущем сезоне полузащитник провел за "Оренбург" во всех турнирах шесть матчей и записал на свой счет одну голевую передачу. После 9-ти сыгранных туров команда Давида Деограсии располагается на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата России с 7-ю очками в своем активе.
Башич: Коваленко - будущее российского футбола, он обладает большим талантом
Полузащитник "Оренбурга" Иван Башич высказался об Александре Коваленко.
Фото: ФК "Зенит"