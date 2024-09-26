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Башич: Коваленко - будущее российского футбола, он обладает большим талантом

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Полузащитник "Оренбурга" Иван Башич высказался об Александре Коваленко.
Фото: ФК "Зенит"
"Согласен с тем, что Коваленко — будущее российского футбола. Он хороший игрок и большой талант, но ему нужно работать дальше, чтобы перейти на новый уровень. Тогда он станет топовым игроком в России", - цитирует Башича "Чемпионат".

Александр Коваленко перешел в "Оренбург" из петербургского "Зенита" в летнее трансферное окно за 2 миллиона евро, контракт игрока с оренбуржцами рассчитан до лета 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 2 миллиона евро.

В текущем сезоне полузащитник провел за "Оренбург" во всех турнирах шесть матчей и записал на свой счет одну голевую передачу. После 9-ти сыгранных туров команда Давида Деограсии располагается на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата России с 7-ю очками в своем активе.

Оренбург Иван Башич Александр Коваленко
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