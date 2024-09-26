"Спартак" - фаворит в этом матче. Все-таки у "Локомотива" хорошая, но еще очень молодая команда. У "Спартака" же и футболисты хорошие, и игра стала лучше смотреться, у красно-белых все-таки опыта больше, игроки более взрослые. Но симпатии мои в этой игре будут на стороне "Локомотива", поскольку там много молодых российских игроков, очень перспективных", - заявил Тарханов.
Московский "Локомотив" примет на своем поле "Спартак" в матче 10-го тура чемпионата России. В преддверии очного матча "Локомотив" опережает красно-белых в турнирной таблице на 5 очков. "Железнодорожники" располагаются на 3-й строчке с 21-м очком, отставая от лидирующего "Зенита" на 2 очка.
"Спартак" с 16-ю очками занимает 5-е место в турнирной таблице. Туром ранее "Спартак" сыграл вничью с "Динамо" (2:2), пропустив решающий гол на 90+4 минуте встречи. "Локомотив" в 9-м туре переиграл "Пари НН" (3:1) благодаря дублю полузащитника Алексея Батракова.
Источник: "Матч ТВ".
Тарханов: "Спартак" - фаворит, но симпатии мои в этой игре будут на стороне "Локомотива"
Российский тренер Александр Тарханов высказался о предстоящем матче между "Спартаком" и "Локомотивом" в 10-м туре РПЛ.
Фото: официальный сайт "Локомотива"