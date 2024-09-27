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Тренер женской сборной России по футболу: планируем провести матчи с командами из Южной Америки

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Главный тренер женской сборной России по футболу Юрий Красножан озвучил планы национальной команды на октябрь-ноябрь 2024 года.
Фото: официальный сайт РФС
"У нас в планах провести октябрьский сбор в Турции с двумя играми. Есть варианты и в ноябре. Первый - селекционный сбор для игроков Суперлиги и молодежной лиги. Второй вариант - матчи с командами из Южной Америки", - приводит слова Красножана ТАСС.

С февраля 2022 года действует введённое ФИФА и УЕФА отстранение российских футбольных клубов и сборных от участия в международных соревнованиях. В связи с этим национальные команды России последние 2,5 года проводят только товарищеские матчи.

Последними соперницами женской сборной России были футболистки из КНДР. Матчи прошли в июле в Москве. Первая встреча завершилась со счётом 0:3 в пользу гостей из Северной Кореи, вторая - со счётом 0:0.

Юрий Красножан Сборная России
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