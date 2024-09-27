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Канчельскис: болельщики "Зенита" оскорбляют Соболева, потому что он вёл себя нагло, играя за "Спартак"

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Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался по поводу отношения болельщиков "Зенита" к новичку команды нападающему Александру Соболеву.
Фото: ФК "Зенит"
"Болельщики "Зенита" оскорбляют Соболева, потому что он вёл себя нагло, играя за "Спартак". Они это помнят и пока не могут считать Соболева своим. Какое-то время ему придётся играть под давлением. Путь к признанию тут только один - забитые мячи. Если Соболев принесёт много пользы "Зениту", то болельщики сменят гнев на милость", - сказал Канчельскис.

Александр Соболев перешел из московского "Спартака" в "Зенит" 30 августа, с 27-летним форвардом подписали трехлетний контракт, а сумма трансфера, по информации СМИ, составила 10 миллионов евро. Соболев провел за "Зенит" четыре игры в РПЛ и Кубке России, сделал одну голевую передачу.

Часть болельщиков сине-бело-голубых не приняла экс-спартаковца, в кубковом матче против "Рубина" (2:0) фанаты петербургского клуба скандировали в адрес Соболева кричалки с нецензурной лексикой. КДК РФС приняла решение оштрафовать клуб на 30 тысяч рублей.

Источник: "Чемпионат"

Андрей Канчельскис Зенит Александр Соболев
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