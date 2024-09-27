"Все, что ребята могли, они выжали. Сейчас разбитые головы у кого-то. Возможно, у Мастерного перелом. Божина будут зашивать, Альшин в крови, но они сражались сегодня", - цитирует Пятибратова "Матч ТВ".
"Факел" на своем поле в Воронеже сыграл вничью с казанским "Рубином" в матче десятого тура российской Премьер-лиги. Игра закончилась со счетом 0:0. Это уже третья нулевая ничья воронежской команды в текущем сезоне чемпионата России.
На данный момент подопечные Дмитрия Пятибратова занимают 15-е место в турнирной таблице, находясь в зоне прямого вылета из РПЛ. В активе "Факела" 6 набранных очков.
Пятибратов подвел итоги матча с "Рубином": возможно, у Мастерного перелом. Божина будут зашивать, Альшин в крови
Наставник "Факела" Дмитрий Пятибратов рассказал о состоянии игроков после матча 10-го тура чемпионата России с "Рубином" (0:0).
Фото: ФК "Факел"