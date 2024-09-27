- Реакция болельщиков "Зенита" на Соболева? Саша пришел из "Спартака". Логично, что его не приняли сразу. Но завтра или через месяц Соболев забьет три мяча, и, поверьте, болельщики все забудут. Если Саша будет много забивать, фанаты его примут. Таких примеров много — так было всегда.
Напомним, в минувшее летнее трансферное окно нападающий Александр Соболев перебрался из московского "Спартака" в "Зенит". Ранее петербуржцы были оштрафованы КДК РФС за то, что болельщики команды выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес игрока.
За сине-бело-голубых Соболев принял участие в трех матчах, в которых провел на поле 173 минуты и отличился одной результативной передачей.
В субботу, 28 сентября, "Зенит" сыграет в гостях против "Краснодара" в рамках 10-го тура российской Премьер-лиги. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
Источник: Sport24
Слишкович: завтра или через месяц Соболев забьет три мяча, и болельщики все забудут. Так было всегда
Экс-наставник московского "Спартака" Владимир Слишкович прокомментировал ситуацию с нападающим "Зенита" Александром Соболевым.
Фото: ФК "Зенит"