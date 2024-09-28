- "Краснодар" игрой должен показать, что созрел побеждать таких соперников. Но если выиграет питерская команда, то на футболистов "Зенита" можно будет вешать золотые медали, - цитирует Силкина "Чемпионат".
Встреча между "Краснодаром" и "Зенитом" пройдет сегодня, 28 сентября, старт игры - в 19:30 по столичному времени.
Клуб с берегов Невы после девяти туров имеет в своем активе 23 очка и занимает первую строчку в РПЛ. У "Краснодара" на два балла меньше, команда Мурада Мусаева располагается на втором месте.
Напомним, "Зенит" в девятом туре на своем поле одолел "Факел" со счетом 3:1. "Быки" на выезде одержали победу над "Акроном" (5:2).
Силкин: если "Краснодар" проиграет, на игроков "Зенита" можно будет вешать золотые медали
Экс-тренер "Динамо" Сергей Силкин дал свой комментарий по поводу предстоящей игры между "Краснодаром" и "Зенитом".
Фото: Официальный сайт РПЛ