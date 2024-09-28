"В дерби "Локомотив" - "Спартак" будет большой накал борьбы и очень интересно, ведь встретятся две супериграющие команды. Интересно посмотреть на "Локомотив" на фоне "Спартака", потому что в стане железнодорожников много молодёжи, которая много забивает. А "Спартак" при Станковиче возмужал в качестве коллектив", - сказал Колыванов.
Московское дерби "Локомотива" и "Спартака" состоится в эту субботу, 28 сентября, на стадионе "РЖД Арена". Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени, встречу обслужит судейская бригада во главе с Владиславом Безбородовым.
Московский "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав после девяти игр 21 очко. Московский "Спартак" располагается на пятом месте с 16-ю набранными очками. Напомним, в прошлом сезоне красно-белые один раз обыгрывали "железнодорожников" дома 3:2, на "РЖД Арене" команды выдали ничью 1:1.
Источник: "Чемпионат"
Колыванов: в дерби "Локомотив" - "Спартак" будет большой накал борьбы, встретятся две супериграющие команды
Российский тренер Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ между "Локомотивом" и "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"