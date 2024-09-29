"Если Осинькина уволят из "Крыльев Советов", то он будет востребован среди других клубов РПЛ. Топ-клубы? В своё время говорили о "Локомотиве", но сейчас это место Галактионова, который проявляет себя хорошо. Хотели видеть его и в ЦСКА. Понятно, что "Краснодар", "Зенит", "Спартак" — это однозначно нет. Думаю, у Осинькина будет какое-то затишье, пауза. Но команды из нижней части таблицы обратят на него внимание", — приводит слова Деменко Legalbet.
Ранее в СМИ появилась информация, что руководство самарских "Крыльев Советов" собирается 7 октября снять Игоря Осинькина с поста главного тренера клуба и назначить на его место Сергея Игнашевича. 59-летний специалист возглавляет футбольный клуб из Самары с июля 2020 года. За это время команда под его руководством выиграла Первенство ФНЛ, вышла в Премьер-Лигу, где наивысшим достижением за последние три сезона было восьмое место.
В текущем сезоне после девяти туров "Крылья Советов" набрали 10 очков, с которыми занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России.
Деменко: думаю, у Осинькина после увольнения будет какое-то затишье, пауза
Бывший футболист "Крыльев Советов" Максим Деменко поделился своими ожиданиями от возможных вариантах продолжения тренерской карьеры Игорем Осинькиным после увольнения из самарского клуба.
Фото: ФК "Крылья Советов"