Напомним, в субботу "Краснодар" на своем поле принимал "Зенит" и одержал победу со счетом 2:0, оба гола были забиты в концовке встречи - отличились Джон Кордоба и Федор Смолов.
- Фаворита не было, плюс?минус равная игра. Понравилось, что "Краснодар" играл с позиции силы с самого начала. Да, где?то не получилось, где?то "Зенит" убегал, но такого "Краснодара" против "Зенита" я не видел ни разу, - передает слова Радимова "Матч ТВ".
Команда Мурада Мусаева благодаря этой победе вышла на первое место в таблице РПЛ, "Зенит" же опустился на третью строчку. На втором месте идет "Локомотив", у которого также 24 балла, но "железнодорожники" уступают "Краснодару" по дополнительным показателям.
Следующим соперником "Краснодара" станут "Химки", игра пройдет 6 октября и начнется в 19:00. "Зенит" в 11-м туре примет "Факел", матч запланирован на 5 октября.
Радимов: такого "Краснодара" против "Зенита" я не видел ни разу
Владислав Радимов, в прошлом выступавший за "Зенит" и сборной России, высказался после поражения сине-бело-голубых "Краснодару".
Фото: ФК "Краснодар"