Встреча 10-го тура РПЛ прошла в субботу и завершилась победой "быков" со счетом 2:0. Благодаря этой победе "Краснодар" стал лидером турнирной таблицы РПЛ.
- Не могу вспомнить, когда в последний раз были такие эмоции. Не знаю. Невероятная атмосфера, победа, день города - отличный праздник! Не передать словами, что творится, - сказал Сперцян в эфире телеканала "Матч ТВ".
"Краснодар" в следующем туре на своем поле примет "Химки", встреча пройдет 6 октября, старт игры запланирован на 19:00 мск.
24-летний Сперцян в текущем сезоне РПЛ провел 10 матчей, записал на свой счет пять забитых мячей и сделал два ассиста на партнеров. Его контракт с "быками" действует до 2026 года, а трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.
Полузащитник "Краснодара" Сперцян: не могу вспомнить, когда в последний раз были такие эмоции
Футболист "Краснодара" Эдуард Сперцян высказался после победной игры с "Зенитом".
Фото: ФК "Краснодар"