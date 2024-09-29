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Юран: посмотрите тройку лидеров - все с русскими тренерами. Иностранные специалисты в РПЛ не нужны

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Российский тренер Сергей Юран высказался о работе иностранных специалистов в чемпионате России.
Фото: ФК "Пари НН"
- Вот вам и иностранные специалисты. Я давно уже говорил, что они здесь не нужны. Если турнирную таблицу посмотрим, то первая тройка лидеров — все с русскими тренерами. Вот и весь ответ. Чего мы тогда хотим? Надо доверять своим тренерам, а не привозить кого-то.

На данный момент турнирную таблицу российской Премьер-лиги единолично возглавляет "Краснодар". Команда Мурада Мусаева набрала 24 очка. Московский "Локомотив", возглавляемый Михаилом Галактионовым, набрал аналогичное количество очков, однако уступает краснодарцам по дополнительным показателям и располагается на второй строчке. На третьем месте по итогам 10 сыгранных туров находится действующий чемпион России "Зенит". В активе подопечных Сергея Семака 23 балла.

Источник: "СЭ"

Сергей Юран
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