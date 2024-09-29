- Вы сами себя легендой нашего футбола считаете?
- Нет.
- Что надо сделать в нашем футболе, чтобы стать легендой?
- Много лет играть и что-то выиграть.
- Вы много лет играли.
- Я в ЦСКА был, но игр у меня не много. Пару сезонов более или менее провел. А так, в основном, лечился и на замене сидел. Так что не стоит меня к легендам приписывать.
35-летний Васин, завершивший профессиональную карьеру в этом году, выступал за ЦСКА, "Мордовию", "Уфу" и ряд других клубов. Бывший защитник имеет в своем активе 13 матчей за сборную России и два забитых мяча. Его дебют за национальную команду состоялся в 2010 году.
В составе ЦСКА Васин становился победителем РПЛ и Кубка России. Всего он провел 98 матчей за "армейский" клуб, забил два гола и сделал четыре ассиста на партнеров.
Последним клубом футболиста был казахстанский "Кайрат", за который он выступал с 2022 по 2024 год.
Источник: "РБ Спорт"
Экс-защитник ЦСКА Васин: не стоит приписывать меня к легендам российского футбола
Экс-игрок сборной России Виктор Васин рассказал, что не считает себя легендой российского футбола.
Фото: ПФК ЦСКА