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Экс-защитник ЦСКА Васин: не стоит приписывать меня к легендам российского футбола

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Экс-игрок сборной России Виктор Васин рассказал, что не считает себя легендой российского футбола.
Фото: ПФК ЦСКА
- Вы сами себя легендой нашего футбола считаете?

- Нет.

- Что надо сделать в нашем футболе, чтобы стать легендой?

- Много лет играть и что-то выиграть.

- Вы много лет играли.

- Я в ЦСКА был, но игр у меня не много. Пару сезонов более или менее провел. А так, в основном, лечился и на замене сидел. Так что не стоит меня к легендам приписывать.

35-летний Васин, завершивший профессиональную карьеру в этом году, выступал за ЦСКА, "Мордовию", "Уфу" и ряд других клубов. Бывший защитник имеет в своем активе 13 матчей за сборную России и два забитых мяча. Его дебют за национальную команду состоялся в 2010 году.

В составе ЦСКА Васин становился победителем РПЛ и Кубка России. Всего он провел 98 матчей за "армейский" клуб, забил два гола и сделал четыре ассиста на партнеров.

Последним клубом футболиста был казахстанский "Кайрат", за который он выступал с 2022 по 2024 год.

Источник: "РБ Спорт"

Виктор Васин ЦСКА
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