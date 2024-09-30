Семин отметил, что, по его мнению, в этом сезоне чемпионат будет интереснее, чем в прошлом.
- На сегодняшний момент мы видим "Зенит" не на первом месте. "Краснодар", "Локомотив", "Зенит", "Динамо" будут конкурировать. Вполне возможно, что ЦСКА со "Спартаком" тоже вклинятся в эту борьбу. Я не берусь предсказать, кто будет победителем. Чемпионат достаточно долгий, впереди большой перерыв, - цитирует Семина "Чемпионат".
На данный момент лидером РПЛ является "Краснодар", который возглавил таблицу после домашней победы над "Зенитом" в десятом туре РПЛ. В тройку также входят "Локомотив" и "Зенит". На четвертой позиции находится "Динамо", а на пятом месте - ЦСКА.
Напомним, в прошлом сезоне чемпионом РПЛ стал петербургский "Зенит". За победу в чемпионате до последнего тура боролись три команды - "Зенит", "Динамо" и "Краснодар".
Семин: вполне возможно, что ЦСКА со "Спартаком" вклинятся в борьбу с "Зенитом"
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин порассуждал, какие клубы будут вести борьбу за золотые медали в текущем сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"