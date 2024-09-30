"Думаю, что есть и те, кто поддерживает моё решение поехать играть в Россию. Таких людей намного больше, чем тех, кто критикует мой выбор. Конструктивная критика всегда приветствуется, и я принимаю её, но иду своим путём — продолжаю бороться и расти", - цитирует Монтеса "Чемпионат".
Сесар Монтес перешел в московский "Локомотив" из испанской "Альмерии" в летнее трансферное окно за 6 миллионов евро и подписал контракт до конца сезона-2028/2029. В текущем сезоне центральный защитник провел за "железнодорожников" во всех турнирах три матча и отметился одним забитым мячом.
После 10-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеет в своем активе 24 набранных очка. В следующем туре московский клуб примет на своем поле самарские "Крылья Советов".
Защитник "Локомотива" Монтес: в Мексике намного больше тех, кто поддерживает мое решение переехать в Россию
Защитник "Локомотива" Сесар Монтес высказался о реакции мексиканцев на переход игрока в российский клуб.
Фото: ФК "Локомотив"