"У нас был разговор, с академией Российского футбольного союза (РФС) и "Спартаком" уже, по-моему, согласовано. Я должен пройти стажировку в ближайшую паузу на сборные в октябре, наверное. Какие могут быть ожидания, приехал, посмотрел тренировку. Я рад, что наконец приду в футбольную команду с футбольным человеком", - цитирует Мостового "ТАСС".
Ранее главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович заявил, что готов принять на стажировку Александра Мостового, который проходит обучение в академии РФС с лета 2023 года. Ранее Мостовой никогда не работал в клубе. Александр Мостовой выступал за "Спартак", португальскую "Бенфику", французские "Кан" и "Страсбур", а также за испанские "Сельту" и "Алавес".
После 10-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 16 набранных очков. В следующем туре "Спартак" примет на своем поле "Ростов", который занимает 8-е место и имеет на четыре очка меньше.
Александр Мостовой рассказал, что пройдет стажировку в "Спартаке" в октябре
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой пройдет стажировку в московском "Спартаке".
Фото: "Матч ТВ"