"Как так получается, что новые регионы входят в состав нашей страны, а мы их не хотим принять? Не надо оглядываться на ФИФА и УЕФА, чихал я на их законы! Они сами нарушают все законы, которые принимают против нас, а мы всё боимся, что они нас неправильно поймут. Я полностью поддерживаю решение допустить команды из этих регионов. Страна наша, а мы запрещаем или не принимаем, оглядываемся на ФИФА и УЕФА. Смешно же!" - приводит слова Кавазашвили "Советский спорт".
30 сентября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо обратился к Президенту России Владимиру Путину с просьбой допустить футбольные клубы из Республики Крым, Севастополя, Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей к участию в общероссийских турнирах.
Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации в 2014 году, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области - в 2022 году. ФИФА и УЕФА в 2015 году запретили крымским клубам участвовать в соревнованиях, проводимых под эгидой Российского футбольного союза. Тем не менее, начиная с прошлого сезона в дивизионе "Б" Второго лиги выступают клубы "Севастополь" и "Рубин" (Ялта).
"Чихал я на законы ФИФА и УЕФА". Кавазашвили призвал допустить команды из новых регионов в общероссийские турниры
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал предложение допустить футбольные клубы из Крыма и новых регионов к участию в общероссийских соревнованиях.
Фото: ФК "Севастополь"