Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Рубин
16:15
ФакелНе начат
Локомотив
18:30
ОренбургНе начат
Нижний Новгород
20:45
ЦСКАНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Ред Булл Зальцбург
19:45
БрестНе начат
Штутгарт
19:45
СпартаНе начат
Байер
22:00
МиланНе начат
Слован
22:00
Манчестер СитиНе начат
Арсенал
22:00
ПСЖНе начат
Интер
22:00
Црвена ЗвездаНе начат
Боруссия Д
22:00
СелтикНе начат
ПСВ
22:00
СпортингНе начат
Барселона
22:00
Янг БойзНе начат

Генич: смотрю на "Зенит", не понимаю, зачем им Соболев

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футбольный комментатор Константин Генич высказался о нападающем "Зенита" Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"
"Я смотрю на "Зенит", я вообще не понимаю, зачем им Соболев. Вот ощущение, что пока это все пришло, не то чтобы во вред, может быть, в перспективе, в дистанции это и принесёт важнейшие очки "Зениту", но пока… Семак чётко понимал, где кого использовать и как надо, а появление Соболева добавило, кто-то скажет, хорошей головной боли, кто-то скажет наоборот добавило ещё проблем", - сказал Генич.

Александр Соболев перешел из московского "Спартака" в петербургский "Зенит" 30 августа, с 27-летним форвардом подписали трехлетний контракт, а сумма трансфера, по информации СМИ, составила 10 миллионов евро. Соболев провел за сине-бело-голубых пять игр в РПЛ и Кубке России, отметившись пока только одной голевой передачей.

Часть болельщиков "Зенита" не приняла экс-спартаковца, в кубковом матче против "Рубина" (2:0) фанаты петербургского клуба скандировали в адрес Соболева кричалки с нецензурной лексикой. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение оштрафовать клуб на 30 тысяч рублей. По последний информации, РФС намерен дисквалифицировать трибуну "Зенита", если болельщики продолжать скандировать оскорбительные кричалки в адрес футболиста в предстоящем кубковом матче с "Акроном".

Источник: "Чемпионат"

Александр Соболев Зенит Константин Генич
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится