"Я смотрю на "Зенит", я вообще не понимаю, зачем им Соболев. Вот ощущение, что пока это все пришло, не то чтобы во вред, может быть, в перспективе, в дистанции это и принесёт важнейшие очки "Зениту", но пока… Семак чётко понимал, где кого использовать и как надо, а появление Соболева добавило, кто-то скажет, хорошей головной боли, кто-то скажет наоборот добавило ещё проблем", - сказал Генич.
Александр Соболев перешел из московского "Спартака" в петербургский "Зенит" 30 августа, с 27-летним форвардом подписали трехлетний контракт, а сумма трансфера, по информации СМИ, составила 10 миллионов евро. Соболев провел за сине-бело-голубых пять игр в РПЛ и Кубке России, отметившись пока только одной голевой передачей.
Часть болельщиков "Зенита" не приняла экс-спартаковца, в кубковом матче против "Рубина" (2:0) фанаты петербургского клуба скандировали в адрес Соболева кричалки с нецензурной лексикой. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение оштрафовать клуб на 30 тысяч рублей. По последний информации, РФС намерен дисквалифицировать трибуну "Зенита", если болельщики продолжать скандировать оскорбительные кричалки в адрес футболиста в предстоящем кубковом матче с "Акроном".
Источник: "Чемпионат"
Генич: смотрю на "Зенит", не понимаю, зачем им Соболев
Футбольный комментатор Константин Генич высказался о нападающем "Зенита" Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"