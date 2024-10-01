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Игрок "Химок" Мехия: чемпионаты России и Турции находятся на примерно одном уровне

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Полузащитник подмосковных "Химок" Роберт Мехия сравнил между собой футбольные национальные первенства в России, Колумбии и Турции.
Фото: ФК "Химки"
"Трудно сравнивать Россию и Колумбию. В Колумбии более медленная, позиционная игра. Здесь много переходов, больший акцент на физике, более силовой футбол. Это можно увидеть и в Турции. Я думаю, что здесь примерно тот же уровень. Это хорошие лиги для болельщиков и опытных игроков", – приводит слова Мехии "Советский спорт".

Подмосковные "Химки" до конца текущего сезона арендовали 23-летнего колумбийского полузащитника Роберта Мехию у клуба "Онсе Кальдас". Помимо чемпионата Колумбии, футболист выступал в чемпионате Турции - в сезоне-2022/23 за команду "Гиресунспор".

В составе подмосковных "Химок" Роберт Мехия пока только один раз выходил на поле - в конце матча 10-го тура РПЛ с самарскими "Крыльями Советов". Результативными действиями полузащитник не отметился.

Химки Роберт Мехия
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