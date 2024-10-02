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Metaratings: полузащитник "Спартака" Игнатов пропустит матч с "Динамо"

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Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов не сможет принять участие в матче Кубка России с "Динамо".
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов пропустит игру 5-го тура группового этапа Кубка России с "Динамо". Причина пропуска – мышечные проблемы.

Сегодня, 2-го октября, московский "Спартак" сыграет на выезде с "Динамо" в 5-м туре группового этапа Кубка России, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

В текущем сезоне Михаил Игнатов провел за красно-белых во всех турнирах 6 матчей и не отметился забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 2 миллиона евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца 2025 года.

Источник: Metaratings.

Спартак Динамо Михаил Игнатов Кубок России
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