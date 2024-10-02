По информации источника, полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов пропустит игру 5-го тура группового этапа Кубка России с "Динамо". Причина пропуска – мышечные проблемы.
Сегодня, 2-го октября, московский "Спартак" сыграет на выезде с "Динамо" в 5-м туре группового этапа Кубка России, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
В текущем сезоне Михаил Игнатов провел за красно-белых во всех турнирах 6 матчей и не отметился забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 2 миллиона евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца 2025 года.
Источник: Metaratings.
Metaratings: полузащитник "Спартака" Игнатов пропустит матч с "Динамо"
Фото: ФК "Спартак"