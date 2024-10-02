"Вот эти четыре клуба - "Динамо", "Локомотив", "Зенит", "Краснодар" - поборются [за титул]. Исходя из того, как сейчас всё складывается, но прошла лишь треть чемпионата. На данный момент именно эта четвёрка будет разыгрывать чемпионство. Но основную конкуренцию "Зениту" может составить "Краснодар", - сказал Калешин.
После 10 туров турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги занимает "Краснодар", набрав 24 очка, столько же у находящегося на втором месте "Локомотива", петербургский "Зенит", проигравший недавно "быкам", покинул лидирующую позицию и переместился на третью строчку. В активе команды Сергея Семака 23 набранных балла.
В 11-м туре петербуржцы примут на своем поле "Оренбург", "Краснодар" сыграет в родных стенах с подмосковными "Химками", а "Локомотива" проведет домашнюю встречу с самарскими "Крыльями Советов".
Источник: Metaratings
Калешин назвал четыре клуба, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ
Бывший защитник "Краснодара" Виталий Калешин назвал своих фаворитов в борьбе за чемпионство РПЛ в текущем сезоне.
Фото: ФК "Краснодар"