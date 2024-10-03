"Я очень счастлив в клубе. Да, мало забиваю, но отдаю всю свою энергию. Зимой в "Спартаке" останусь? Да", - приводит слова Николсона "Матч ТВ".
Кроме того, нападающий, который выступает за московский "Спартак" с января 2022 года, отметил, что чувствует поддержку от главного тренера команды Деяна Станковича. В текущем сезоне ямайский форвард принял участие в 5 матчах, в которых забил 1 гол и отдал 5 голевых передач.
Николсон: я очень счастлив в "Спартаке", зимой останусь в клубе
Нападающий московского "Спартака" Шамар Николсон поделился своими впечатлениями от пребывания в команде.
Фото: ФК "Спартак"