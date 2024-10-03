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Палиенко - об адаптации Дзюбы: будто всю жизнь играл в "Акроне"

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Полузащитник тольяттинского "Акрона" Максим Палиенко рассказал о том, как проходит адаптация у новобранца клуба Артёмы Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
"Обсудили ли зенитовское прошлое с Дзюбой? Нет, мы не обсуждали, просто знакомы были раньше. У Тёмы вообще адаптация легко прошла, влился в коллектив, будто играл тут всю жизнь, с этим проблем не было. У Дзюбы репутация шутника? Это да. Он разбавляет атмосферу, вообще позитивный парень, много историй. Заводит команду", - приводит слова Палиенко "Советский спорт".

Артём Дзюба 12 сентября подписал однолетний контракт с тольяттинским "Акроном". С того времени 36-летний нападающий принял участие в 4 матчах за новую команду, в которых забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.

Полузащитник "Акрона" Максим Палиенко сезон-2015/16 провёл в аренде в "Зените-2". Дзюба с 2015 до 2022 года выступал за основную команду "Зенита".

"Акрон" после десяти туров в Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25, набрав 11 очков, занимает девятое место в турнирной таблице.

Максим Палиенко Артем Дзюба Акрон Зенит
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