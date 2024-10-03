"Я не хочу называть фамилию футболиста, но пока он будет играть, "Динамо" ничего не выиграет. Пусть сами догадаются, кто этот футболист. Если проанализируете, поймете, о ком я говорю. Это регулярно из игры в игру. Как можно встать в стенку, отворачиваться от мяча и дать ему пролететь? Это что такое? Пусть каждый проанализирует игру и поймет. Или послушает комментаторов, они сказали всю правду", - приводит слова Колоскова "РБ Спорт".
Московское "Динамо" 2 октября проиграло у себя дома московскому "Спартаку" в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 со счётом 2:3. Победный гол "Спартак" в исполнении Виллиана Жозе забил на 90-й минуте прямым ударом со штрафного.
Следующая игра "Динамо" в Кубке страны запланирована на 24 октября, когда бело-голубые в Самаре сыграют против местных "Крыльев Советов". В Российской Премьер-Лиге динамовцы в рамках 11-го тура в ближайшее воскресенье на своём поле примут московский ЦСКА. Стартовый свисток должен прозвучать в 19:00.
Колосков: фамилии не назову, но пока один футболист будет играть, "Динамо" ничего не выиграет
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков, не назвав имени, подверг критике одного из игроков московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Москва