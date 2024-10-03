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Колосков: фамилии не назову, но пока один футболист будет играть, "Динамо" ничего не выиграет

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Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков, не назвав имени, подверг критике одного из игроков московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Я не хочу называть фамилию футболиста, но пока он будет играть, "Динамо" ничего не выиграет. Пусть сами догадаются, кто этот футболист. Если проанализируете, поймете, о ком я говорю. Это регулярно из игры в игру. Как можно встать в стенку, отворачиваться от мяча и дать ему пролететь? Это что такое? Пусть каждый проанализирует игру и поймет. Или послушает комментаторов, они сказали всю правду", - приводит слова Колоскова "РБ Спорт".

Московское "Динамо" 2 октября проиграло у себя дома московскому "Спартаку" в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 со счётом 2:3. Победный гол "Спартак" в исполнении Виллиана Жозе забил на 90-й минуте прямым ударом со штрафного.

Следующая игра "Динамо" в Кубке страны запланирована на 24 октября, когда бело-голубые в Самаре сыграют против местных "Крыльев Советов". В Российской Премьер-Лиге динамовцы в рамках 11-го тура в ближайшее воскресенье на своём поле примут московский ЦСКА. Стартовый свисток должен прозвучать в 19:00.

Вячеслав Колосков Спартак Динамо
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