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Наумов: на следующий год от "Локомотива" можно требовать борьбы за золото с "Зенитом"

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Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал текущее выступление "железнодорожников" в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Локомотив"
"Единственное, что меня беспокоит, – что руководство иногда принимает решения, которые мешают тренеру. Сохранить тот состав, который сейчас, – главное для руководства. Не надо большой селекции. Точечно усиливаться каждый сезон, и тогда в этом году, конечно, сложно, но на следующий год от команды можно требовать, чтобы они боролись за золото с "Зенитом", - приводит слова Наумова Metaratings.

После десяти туров московский "Локомотив", набрав 24 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Столько же очков и у "Краснодара", но "железнодорожники" уступают "быкам" из-за результата личной встречи ("Краснодар" в 7-м туре победил со счётом 3:0). На третьем месте с 23-мя очками располагается петербургский "Зенит".

В 11-м туре "Локомотив" 6 октября на своём поле примет самарские "Крылья Советов". Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

Локомотив Николай Наумов
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