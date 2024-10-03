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Сборная Кении не сыграет с Россией осенью. Матч возможен в 2025 году

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Наставник сборной Кении Энгин Фират рассказал о возможном матче со сборной России в ближайшее время.
Фото: официальный сайт РФС
"Сыграть со сборной России этой осенью? Это невозможно, потому что в октябре и ноябре у нас официальные матчи, дни ФИФА заполнены. Но в следующем году это возможно. Конечно, я был бы этому счастлив, всегда здорово сыграть против России. Почему нет?" - заявил Фират.

Сборная России встречалась со сборной Кении в октябре прошлого года. Матч завершился результативной ничьей (2:2). В составе сборной России голами отличились форвард Александр Соболев и полузащитник Иван Обляков. В октябре у российской команды запланирован тренировочный сбор.

Ранее в СМИ появилась информация, что октябрьский сбор национальной команды может быть отменен, если РФС не сможет найти для сборной соперников на товарищеские матчи. В частности, сообщалось, об отказе от матча с Россией со стороны сборной Пакистана.

Источник: Odds

Сборная России сборная Кении
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