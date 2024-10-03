"Это невозможно! В Европе у него нет мотивации играть. Криштиану - уникальный игрок. До сегодняшнего он мотивирован и хочет быть на первом месте, всегда хочет побеждать. В этом плане, он самый лучший в мире. Сейчас Роналду - это не один человек, а целая индустрия", - заявил Барбоза.
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду перебрался в "Аль-Наср" из чемпионата Саудовской Аравии в январе прошлого года. По данным СМИ, зарплата форварда в саудовском клубе составляет 200 миллионов евро за сезон без учета бонусов. Его соглашение с "Аль-Насром" рассчитано до лета 2025-го года.
Ранее Криштиану Роналду выступал за такие клубы, как "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", мадридский "Реал" и "Спортинг". Роналду является 5-кратным обладателем Золотого Мяча и 5-кратным победителем Лиги Чемпионов УЕФА.
Источник: Metaratings
Агент Барбоза: трансфер Криштиану Роналду в Россию невозможен - он не хочет играть в Европе
Футбольный агент Пауло Барбоза назвал причину, по которой португальский форвард Криштиану Роналду не будет рассматривать предложения из России.
Фото: соцсети "Аль-Насра"