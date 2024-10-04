"Незаменимых людей вообще нет. С Глушенковым то же самое. Играл же "Зенит" без него и становился чемпионом. Да, он хорошо начал чемпионат. Но после травмы руки он, наверное, потерял ход, который он набрал. Сейчас ему надо восстановиться и опять начинать готовиться к продолжению чемпионата. Все еще впереди. Пропустит Глушенков 2-3 игры, ничего страшного не произойдет. В "Зените" есть достаточно народу, которые могут его заменить", - приводит слова Угарова "Спорт День за Днем".
Полузащитник петербургского "Зенита" Максим Глушенков 2 октября на 72-й минуте матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ с тольяттинским "Акроном" получил повреждение и не смог продолжить встречу. В "Зените" заявили, что 25-летний футболист пропустит ближайшую игру сине-бело-голубых в чемпионате России против "Оренбурга".
В августе Глушенков уже получал травму - перелом правой кисти. На восстановление атакующий полузащитник "Зенита" потратил месяц и вернулся в строй лишь в конце сентября.
В текущем сезоне Максим Глушенков, который минувшим летом сменил московский "Локомотив" на петербургский "Зенит", принял участие в 10 матчах, в которых забил 9 голов и отдал 1 голевую передачу.
Угаров: "Зенит" и без Глушенкова становился чемпионом. Есть достаточно народу, которые могут его заменить
Футбольный тренер Денис Угаров прокомментировал получение полузащитником петербургского "Зенита" Максимом Глушенковым очередной травмы.
Фото: ФК "Зенит"