"Некоторые иностранные тренеры приезжают в Россию и для показухи показывают миллион ненужных упражнений – для чего? Чтобы показать, какие "мы профессионалы"? Поставьте просто "квадрат" на тренировке, чтобы люди отдавали пас в нужную ногу", - сказал Глушаков.
Денис Глушаков в это трансферное окно перешел в подмосковные "Химки" в статусе свободного агента. 37-летний полузащитник принял участие в восьми играх команды во всех турнирах, результативными действиями не отметился. Из-за большого количества футболистов в составе Глушакова перевели во вторую команду, по словам самого футболиста, это не вызвало никаких конфликтов с руководством клуба. Накануне Денис перешел в клуб "СКА-Ростов" из Медиалиги.
Глушаков заявил, что планирует завершить карьеру в конце текущего сезона, в мае. В своей карьере хавбек выступал за "Локомотив", "Спартак", "Ахмат", "Пари НН" и армянский "Урарту". В составе красно-белых Глушаков становился чемпионом России.
Источник: "РБ Спорт"
Глушаков: некоторые иностранные тренеры приезжают в Россию и для показухи показывают миллион ненужных упражнений
Российский полузащитник Денис Глушаков высказался о работе иностранных тренеров в клубах Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Химки"