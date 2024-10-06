"Хорошо играет. Все, кто в списке сборной, играют хорошо", - цитирует Кафанова "СЭ".
В текущем сезоне Илья Лантратов провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 11 матчей, пропустил 14 мячей и сохранил свои ворота в неприкосновенности в 4-х встречах. Голкипер попал в итоговый список сборной России на октябрьские сборы.
После 10-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на 3-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 24 набранных очка. Сегодня, 6-го октября, "Локомотив" на своем поле сыграет с самарскими "Крыльями Советов".
Кафанов оценил игру голкипера "Локомотива" Ильи Лантратова
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался об игре голкипера "Локомотива" Ильи Лантратова.
Фото: ФК "Локомотив"