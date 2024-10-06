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Кафанов оценил игру голкипера "Локомотива" Ильи Лантратова

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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался об игре голкипера "Локомотива" Ильи Лантратова.
Фото: ФК "Локомотив"
"Хорошо играет. Все, кто в списке сборной, играют хорошо", - цитирует Кафанова "СЭ".

В текущем сезоне Илья Лантратов провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 11 матчей, пропустил 14 мячей и сохранил свои ворота в неприкосновенности в 4-х встречах. Голкипер попал в итоговый список сборной России на октябрьские сборы.

После 10-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на 3-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 24 набранных очка. Сегодня, 6-го октября, "Локомотив" на своем поле сыграет с самарскими "Крыльями Советов".

Виталий Кафанов Сборная России Локомотив Илья Лантратов
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