По информации источника, "Пари НН" близок к назначению Виктора Гончаренко на пост главного тренера. Последним местом работы специалиста был екатеринбургский "Урал".
Вчера, 5-го октября, "Пари НН" на выезде сыграл вничью с тольяттинским "Акроном" (2:2) в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги. После матча стало известно, что главный тренер нижегородцев Саша Илич отправлен в отставку. Сообщалось, что волжан может возглавить Владимир Слишкович или Виктор Гончаренко.
После 11-ти сыгранных туров "Пари НН" располагается на 11-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 11 набранных очков.
Источник: "Чемпионат".
"Чемпионат": "Пари НН" близок к назначению Виктора Гончаренко на пост главного тренера
"Пари НН" в ближайшее время может назначить Виктора Гончаренко на пост главного тренера.
Фото: ФК "Урал"