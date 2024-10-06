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"Чемпионат": "Пари НН" близок к назначению Виктора Гончаренко на пост главного тренера

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"Пари НН" в ближайшее время может назначить Виктора Гончаренко на пост главного тренера.
Фото: ФК "Урал"
По информации источника, "Пари НН" близок к назначению Виктора Гончаренко на пост главного тренера. Последним местом работы специалиста был екатеринбургский "Урал".

Вчера, 5-го октября, "Пари НН" на выезде сыграл вничью с тольяттинским "Акроном" (2:2) в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги. После матча стало известно, что главный тренер нижегородцев Саша Илич отправлен в отставку. Сообщалось, что волжан может возглавить Владимир Слишкович или Виктор Гончаренко.

После 11-ти сыгранных туров "Пари НН" располагается на 11-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 11 набранных очков.

Источник: "Чемпионат".

Нижний Новгород Виктор Гончаренко
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