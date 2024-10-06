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Президент РПЛ Алаев: слова Пьянича про сборную России я не запомнил. Он приехал, значит, мнение свое поменял

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Президент РПЛ Александр Алаев высказался о переходе в ЦСКА боснийского полузащитника Миралема Пьянича.
Фото: официальный сайт РФС
"Приход Пьянича в ЦСКА - позитивный момент для РПЛ. Карьеру своей игрой в ОАЭ не перечеркнуть. Мы рады, когда такие звезды приезжают в Россию. Слова Пьянича про матч со сборной России я не запомнил. Человек приехал, значит, мнение свое поменял. Все мы иногда ошибаемся, меняем мнения. Передо мной ему не стоит извиняться. Что было, то было", - цитирует Алаева "Матч ТВ".

Боснийский полузащитник Миралем Пьянич перешел в ЦСКА в на правах свободного агента. Последний сезон он провел в клубе "Шарджа" из чемпионата ОАЭ. Ранее Пьянич выступал за такие клубы, как "Рома", "Ювентус" и "Барселона". В 2022-м году Миралем Пьянич отказался принимать участие в матче против сборной России в составе сборной Боснии и Герцеговины. В интервью полузащитник раскритиковал Федерацию футбола своей страны за решение провести матч с Россией.

Источник: "Матч ТВ"

Александр Алаев РПЛ ЦСКА Миралем Пьянич Российские трансферы
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