"У меня нет объяснений, почему может быть отставка Осинькина. Я бы попросил у человека, кто это вкидывает, который отвечает за эту перемену, как раз объяснений. Я бы с ним лично хотел пообщаться. Как я бы его охарактеризовал одним словом? Топ-тренер", - приводит слова Солдатенкова "Советский спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что 7 октября главный тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин может быть отправлен в отставку. Его пост якобы займёт бывший наставник калининградской "Балтики" Сергей Игнашевич. Осинькин возглавляет клуб из Самары пятый год - начиная с сезона-2020/21.
"Крылья Советов" после 11 туров набрали 11 очков и с махачкалинским "Динамо" и нижегородским "Пари НН" делит 10-12 место в турнирной таблице чемпионата России.
Игрок "Крыльев" Солдатенков: Осинкин - топ-тренер, хотел бы лично пообщаться с тем, кто отвечает за его отставку
Защитник самарских "Крыльев Советов" Александр Солдатенков прокомментировал слухи об отставке главного тренера команды Игоря Осинькина.
Фото: ФК "Крылья Советов"