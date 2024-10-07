"Очень хочется провести All Star Weekend [матч всех звёзд - прим. ред.]. Но его можно провести только в окно ФИФА. А сборной в эти даты надо играть официальные товарищеский матчи. Даже во Вьетнаме, даже если 8 мячей Кубе набили — играть надо. Но если РФС будет заранее понимать, что соперника у сборной нет, такой вариант можно предложить. Как и матч сборной со сборной легионеров РПЛ", - приводит слова Алаева "Чемпионат".
С 7 до 15 октября пройдёт очередной учебно-тренировочный сбор национальной команды России. С большей долью вероятности подопечные Валерия Карпина во время текущей паузы на международные матчи не проведут товарищеских игр: запланированная встреча со сборной Пакистана не состоится из-за отказа гостей сыграть в октябре по причине отсутствия согласования с правительством своей страны.
В сентябре сборная России провела один товарищеский матч - в Ханое со сборной Вьетнама. Игра завершилась победой россиян со счётом 3:0. Матч со сборной Таиланда был отменён из-за неблагоприятных погодных условий (наступил тайфун).
Алаев: хотим провести матч всех звёзд РПЛ, но сборной надо играть - даже во Вьетнаме, даже если 8 мячей Кубе набили
Временно исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал о желании провести матч всех звёзд.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу