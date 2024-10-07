"Рассмотрим массовое скандирование зрителями трибуны D в матче с "Ростовом" в адрес "Зенита" , - приводит слова Григорьянца "Чемпионат".
Матч 11-го тура РПЛ между московским "Спартаком" и "Ростовом" прошёл в Москве 5 октября и завершился победой красно-белых со счётом 3:0. Игру обслуживала судейская бригада во главе с Павлом Кукуяном. Благодаря этой победе "Спартак" набрал 19 очков и остался на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России.
Скандирование спартаковских болельщиков в адрес "Зенита" будет рассмотрено КДК РФС
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц анонсировал одну из тем ближайшего заседания КДК.
Фото: ФК "Спартак"