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Скандирование спартаковских болельщиков в адрес "Зенита" будет рассмотрено КДК РФС

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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц анонсировал одну из тем ближайшего заседания КДК.
Фото: ФК "Спартак"
"Рассмотрим массовое скандирование зрителями трибуны D в матче с "Ростовом" в адрес "Зенита" , - приводит слова Григорьянца "Чемпионат".

Матч 11-го тура РПЛ между московским "Спартаком" и "Ростовом" прошёл в Москве 5 октября и завершился победой красно-белых со счётом 3:0. Игру обслуживала судейская бригада во главе с Павлом Кукуяном. Благодаря этой победе "Спартак" набрал 19 очков и остался на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Спартак Ростов Зенит КДК РФС КДК
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