"Это не очень хорошая история для "Оренбурга". Я не думаю, что он долго там проработает, это ошибка. Нужно было назначать российского специалиста, молодого, энергичного, который еще не "наелся футбола", он бы засучил рукава и начал впахивать. Состав у "Оренбурга" действительно неплохой, уж не знаю, как их готовили к сезоне, но видно, что команда не в форме", - цитирует Наумова "СЭ".
Напомним, что руководство "Оренбурга" отправило в отставку с поста главного тренера Давида Деограсию после поражения от московского "Локомотива" в 5-м туре группового этапа Кубка России. Испанец работал в клубе с лета 2023 года, сменив на этом посту Иржи Ярошика. После 11-ти сыгранных туров оренбуржцы располагаются на предпоследней строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 7-ю набранными очками.
"Оренбург" потерял шансы на выход из группы Кубка России, заняв последнее место в группе B. Сегодня, 7-го октября, клуб объявил о назначении на пост главного тренера Владимира Слишковича, который ранее работал в московском "Спартаке". Президент клуба сообщил, что контракт со специалистом заключен на два сезона.
Наумов - о назначении Слишковича в "Оренбург": это ошибка, нужно было назначать молодого российского специалиста
Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о назначении Владимира Слишковича на пост главного тренера "Оренбурга".
Фото: ФК "Спартак"